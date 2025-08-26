Na sessão dessa segunda-feira, vereador Hernani (MDB) – partido que comanda a Segurança – exibiu telefone da GCM

Em meio aos recentes problemas envolvendo a falta de linha de telefone em diversos setores do poder público, conforme reportagem de domingo (24) no Jornal Cidade, a Prefeitura de Rio Claro determinou na sexta-feira (22) a quebra de ordem cronológica nos pagamentos para adiantar o pagamento de mais de R$ 7 mil em faturas da Telefônica, entre várias outras dívidas, como alugueis, terceirizações, entre demais, feitos naquele dia.

De acordo com extrato publicado pelo Governo Gustavo, os pagamentos “assegurarão a prestação contínua e eficiente de serviços essenciais à comunidade, considerando que a não quitação dos débitos em questão acarretará na interrupção de serviços públicos de relevância ou de cumprimento da missão institucional”, diz documento da municipalidade.

Conforme repercutido no JC, as linhas telefônicas do 153 da Guarda Civil Municipal e do Atende Fácil estavam inoperantes há dias, impossibilitando ligações da população. A Prefeitura atribui o problema a um “equívoco em cobrança” por parte da operadora, negando veementemente que haja falta de pagamento ou dívidas. Nesta terça-feira (26), a Secretaria Municipal de Segurança informou que o telefone 153 voltou a funcionar.

Outro recente problema da falta de telefonia é na Secretaria de Desenvolvimento Social, segundo denúncia de entidades e associações cadastradas. Demais setores do Núcleo Administrativo Municipal (NAM) também foram atingidos. A Prefeitura informou que notificou a operadora para restabelecer imediatamente as linhas, mas não há prazo definido para a solução.

REPERCUSSÃO

Na sessão dessa segunda-feira (25), o assunto foi levantado pelo vereador Val Demarchi (PL), que criticou a situação dizendo que o problema também atinge o telefone do Corpo de Bombeiros. “O cidadão está sem condições dos serviços básicos. Um telefone, gente. É um desleixo. A gente fica triste com uma situação dessa em Rio Claro”, declarou.

O vereador Hernani Leonhardt (MDB) culpabilizou a Secretaria Municipal de Finanças pelo não pagamento das contas e informou que a Guarda Civil Municipal também tem outro telefone – 0800-771-1532 – para emergências. A pasta da Secretaria Municipal de Segurança é comandada pelo seu partido.

Rafael Andreeta (Republicanos) disse que “é uma vergonha deixar determinadas secretarias da Prefeitura sem telefone. Eu tenho vergonha de ver um negócio desse. GCM, Bombeiros, numa situação de incêndio ou perigo (…) A gente pede investimento na Guarda e a Prefeitura não faz o mínimo”, concluiu.