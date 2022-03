A prefeitura de Rio Claro está implantando o projeto Horta nas Escolas. Alunos da Escola Municipal Luiz Martins Rodrigues Filho, no Jardim Novo Wenzel, já estão desenvolvendo o cultivo de 200 mudas de verduras, hortaliças e legumes, fornecidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, que desenvolve o projeto em parceria com a Secretaria da Educação.

“Nosso objetivo é que mais escolas participem e, desta forma, mais crianças se envolvam nestas atividades de aprendizado e contato direto com a natureza”, observa o secretário municipal de Agricultura, Valmir Pinton.

O projeto é desenvolvido de maneira que os alunos colocam a “mão na massa”, o que lhes permite desenvolverem com autonomia as atividades e ampliarem a autoestima. Os organizadores do projeto destacam ainda que o projeto Horta na Escola é uma experiência viva, por meio do qual as crianças têm contato direto com os processos da natureza e acompanham de perto o desenvolvimento das verduras, das hortaliças e legumes.

Eduardo Barbosa, diretor do Departamento Municipal de Silvicultura, lembra que o projeto desperta o interesse dos alunos e os pais contribuem ajudando nos finais de semana também, pois as hortas necessitam ser regadas todos os dias.

Ao realizar o cultivo os alunos também fazem atividade física. Outros benefícios apontados são a inovação no ambiente escolar, autonomia e protagonismo dos alunos, maior engajamento nos estudos, crescimento da escola e transformação da educação e da sociedade.

As escolas interessadas em participar do projeto Horta nas Escolas devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, pessoalmente ou pelo telefone 3527-1428.