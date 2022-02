A Prefeitura de Rio Claro informou que a empresa Biasi iniciou nessa segunda-feira (31) os trabalhos de manutenção da iluminação pública no município. Há meses que a população vem se queixando do problema, já que no último semestre houve um salto considerável de “apagões” nas vias públicas dos bairros. O novo contrato assinado é de R$ 2.091.986,90 (milhões) por um período de 12 meses.

De acordo com a administração municipal, a empresa está concluindo os procedimentos para se instalar no município, mas que a ordem de serviço já foi iniciada. “Neste primeiro momento, os casos emergenciais estão sendo priorizados”, comunica. A reportagem do Jornal Cidade vem recebendo diversas reclamações da falta de iluminação nas variadas regiões da cidade. Entre as queixas enviadas ao JC nos últimos dias, um trecho da Vila Nova chama a atenção.

Os moradores da região das ruas 8-A e 9-A no cruzamento com a Estrada da Bomba e a Avenida 48-A explicam que existem 12 postes cujas luminárias estão apagadas, deixando as ruas na mais completa escuridão. O problema acontece desde o dia 22 de dezembro e aumenta a sensação de falta de segurança no bairro. Alguns outros pontos informados pela população são na Rua 22 no Jardim Wenzel, Avenida 4 com a Rua 20, Avenida 70 no Jardim Paulista e ainda na Rua 8 com Avenida 39 no Cidade Jardim.

A Prefeitura informa que os pedidos para este tipo de serviço devem ser feitos somente pela internet, no site www.rioclaro.sp.gov.br, clicando no item “Iluminação Pública – Pedido de Manutenção”. O munícipe será direcionado automaticamente à página do SIGIP (Sistema de Gestão da Iluminação Pública) para fazer os pedidos de manutenção. No pedido, é obrigatório informar o número da placa metálica colada no poste de iluminação. Também é necessário informar corretamente o endereço onde o poste está instalado.

Contrato

Novo contrato com a empresa prestadora do serviço passa dos R$ 2 milhões. Atividades de manutenção se iniciaram ontem (31).