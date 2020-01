Prefeito Junior Franco agiliza implantação de Centro Oncológico em Araras

Ramon Rossi

Parece que o tão sonhado Centro Oncológico de Araras está, definitivamente, prestes a se tornar realidade em Araras. É que nesta semana o prefeito de Araras, Junior Franco (DEM), conseguiu “destravar” uma questão burocrática e oficializou a doação de uma área de 5.658 m² para a Santa Casa de Araras construir. A escritura já foi assinada no 1º Cartório de Notas do município.

A área doada está localizada na Avenida Milton Severino, esquina com a Rua Carlos Roberro Carbonero, em frente ao complexo esportivo Planeta Sport Center, no Jardim Santa Efigênia.

Neste local a Santa Casa pretende construir o Centro Oncológico, para a instalação de um acelerador linear, equipamento necessário para o tratamento oncológico de radioterapia. Atualmente, todos os pacientes de Araras que necessitam deste tipo de tratamento de câncer precisam se deslocar para hospitais de Piracicaba ou Limeira, e muitas das vezes necessitam aguardar uma fila de espera.

Com seu próprio Centro Oncológico, a Santa Casa será mais uma fornecedora do SUS (Sistema Único de Saúde) deste tipo de tratamento, facilitando o atendimento de pacientes de Araras. O Centro Oncológico da Santa Casa será um dos mais modernos e eficientes da região no tratamento contra o câncer.

A construção deste Centro Oncológico envolve várias parcerias. Primeiramente, a Prefeitura está doando uma área bastante valiosa, após o prefeito Junior Franco assinar um Termo de Compromisso em 29 de maio deste ano.

A doação desta área havia sido prometida à Santa Casa anteriormente, mas só foi possível depois que a atual administração conseguiu “destravar” uma questão burocrática que envolvia os limítrofes do referido imóvel, fazendo alteração na Lei nº 4.769, de 29 de maio de 2015, por meio da Lei nº 5.243, de 27 de agosto de 2019. Foi esta alteração recente que possibilitou a assinatura da escritura, transferindo o imóvel para a Santa Casa.

Por parte da Santa Casa, a entidade já tem uma verba federal garantida para a compra deste acelerador linear. A Santa Casa vai fechar um convênio com empresas do setor, que ficarão responsáveis pela construção, instalação dos equipamentos e gestão dos serviços.

“Estamos perto de realizar esse sonho de termos nosso próprio Centro Oncológico. Sou favorável a parcerias deste tipo, tanto que estamos fazendo nossa parte, como gestor público”, comentou o prefeito.

Unificar a quimioterapia e a radioterapia

Atualmente, a Santa Casa já presta serviço de quimioterapia em suas dependências. Já o serviço de radioterapia ainda não existe em Araras.

Com a construção deste Centro Oncológico, a Santa Casa vai instalar o acelerador linear para dar início ao tratamento de radioterapia, e também vai utilizar o novo imóvel para, posteriormente, transferir o serviço de quimioterapia para o mesmo local. Numa outra etapa, a Santa Casa pretende oferecer no mesmo Centro Oncológico a quimioterapia infantil, e instalar equipamento para o exame pet scan, para diagnosticar precocemente o câncer.