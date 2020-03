Ramon Rossi

O prefeito de Araras, Junior Franco (DEM), foi a São Paulo para uma audiência com o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, para debater os pedidos de verbas e investimentos para o município. O chefe do Executivo esteve acompanhado do vice-prefeito e presidente do Saema, Carleto Denardi, e do secretário de Planejamento, Paulo Bertolini.

Durante a visita, a comitiva de Araras também se encontrou com o governador João Doria e com o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Nestes encontros, Junior Franco reforçou o pedido de verba estadual para fazer o recapeamento da Avenida Milton Severino, uma das principais vias de acesso da região central à zona leste.

De acordo com o prefeito, o vice-governador confirmou que o Governo Estadual assinará, nas próximas semanas, o convênio de repasse de uma verba de aproximadamente R$ 3 milhões para realizar esta obra. Até 2019, o Estado atendeu solicitações de municípios com até 100 mil habitantes, e neste ano vai atender os demais pedidos, como os de Araras.

A partir da assinatura do convênio, a Prefeitura dará andamento nas documentações para finalizar a licitação. O projeto executivo do recapeamento já está pronto. A obra vai envolver, ao todo, 39.700 m² de vias recapeadas, em toda a extensão da Avenida Milton Severino, desde o cruzamento com a Avenida Dona Renata até a Igreja Nossa Senhora do Loreto, na Avenida Orpheu Manente. A obra inclui, ainda, recapeamento em uma das pistas da Avenida Pedro de Melo, sentido Centro/região leste, ao longo de todo o bairro Campestre.

“Voltamos de São Paulo com notícias excelentes para Araras. O Governo Estadual sabe que estamos fazendo um trabalho sério no município, e muito em breve teremos a liberação de novos investimentos”, comentou o prefeito.

Além deste recapeamento, os pedidos do município de Araras ao Governo do Estado incluem outros projetos, todos já protocolados junto ao ente estadual: recapeamento em ruas do Narciso Gomes e do Jardim Alvorada, além das estradas rurais ARR 233, no trecho entre o fim do Jardim Rosana e a Fazenda São José, e a ARR 433, entre as Estradas Fábio Prado e José Baggio Primo, que passa pelo Núcleo Araruna. Somados, eles envolvem mais de 68 mil m² de área a ser recapeada.