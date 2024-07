Imagem ilustrativa

Mulheres nas chapas, mas em pré-candidaturas a vice

Nos últimos tempos, convencionou-se a importância de ter mulheres na política (até por força da lei) diante da pressão por igualdade. Em Rio Claro, já foram apresentadas como pré-candidatas a vice Luciana Quintino (Solidariedade), Nattany Ribeiro (Psol) e Maria do Carmo Guilherme (MDB) é apontada como a mais provável para a chapa com Gustavo Perissinotto. O número pode aumentar. Embora o União Brasil tente emplacar a pré-candidatura a vice de José Martiniano Grillo junto com Rogério Guedes (PL), a presidente do Partido Liberal, Néia Garcia, também estaria na disputa.

lll Na manga

Durante participação no debate da rádio Jovem Pan News neste sábado (13), Benedito Fernandes, o Tuzinho (na foto abaixo), comentou a atual situação dentro do grupo de apoio à pré-candidatura do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). Segundo Tuzinho, no caso do Republicamos já existe um consenso em relação a manter o apoio à tentativa de reeleição do prefeito, posicionamento que deve ser oficializado na convenção do partido no próximo sábado (20) no Sobradão. Chamado a analisar as divergências dentro do MDB, de onde deve sair a pré-candidata a vice do grupo, Maria do Carmo Guilherme, o republicano garante que seu partido tem vários nomes à disposição se os emedebistas optarem pela carreira solo. “Temos nomes para indicar, o ex-vice-prefeito Bellagamba, nomes novos, como o do Heitor Alves, até pré-candidato que já disputou eleição, o Dr. Affonso, e o empresário do setor de serviços Carlos Mana”.

lll Túnel do tempo

Também presente ao programa A Semana em 60 Minutos, Francisco Quintino, presidente do Solidariedade, falou sobre o “fechamento” com PSB e a frente PT, PC do B e PV na chapa que tem como pré-candidato a prefeito Antonio Carlos Sarti e sua filha, Luciana Quintino (também do Solidariedade) como pré-candidata a vice. E evoca a disputa de 2008 para falar sobre chances de vitória. “Em 2008 o Nevoeiro tinha 47% das intenções de votos, em todas as pesquisas, e nós tínhamos a Ação em Defesa de RC, com vários partidos, e duas candidaturas siaram desse grupo, Du e Olga e João Walter e Quintino, e nós vencemos as eleições com Du e Olga. E olha que Nevoeiro tinha 47%, o atual prefeito Gustavo, está mal das pernas, com rejeição altíssima”.

lll Alô Du

Falando em Du Altimari, parece que até partidos que não estão no grupo de Gustavo também aguardam ansiosamente o resultado da convenção do MDB, como Quintino admitiu durante o debate em relação às conversas com o ex-prefeito. Para o comentarista de política Luiz Carlos Rezende (Curinga), da Cultive Comunicação (na foto abaixo), o ex-prefeito não deveria entrar na disputa na convenção para tentar ser candidato ao Executivo. “Vejo o MDB coeso em apoiar o Gustavo, e uma figura, que tem todo o meu respeito, batendo lata sozinho”. Para Curinga, uma derrota na convenção pode fazer com que Du “cometa um crime contra sua história”. Quintino discorda: “Du, venha para a rua, como você está fazendo, pela sua história você não pode ficar em casa, você tem que nos ajudar a tirar o Gustavo da cadeira, porque essa coisa de bolsonarismo moderado não existe”.

lll Extra

Cinco projetos entrarão em votação em duas sessões extraordinárias convocadas pela Câmara Municipal para segunda-feira (15) e terça-feira (16) às 17 horas. Além de duas alterações em leis municipais ( a 5.423, de 31 de agosto de 2020, e a 4.451, de 25 de janeiro de 2013) também constam na pauta um crédito adicional de R$ 103.800,98 solicitado pelo prefeito Gustavo Perissinotto; alteração no artigo sobre contrapartida de empreendimentos (lei 5.537, de 29 de setembro de 2021) e mudança na lei que criou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar.

A troca de iluminação das ruas e avenidas de Rio Claro acabou se tornando o “calcanhar de Aquiles” entre as obras anunciadas pelo prefeito Gustavo Perissinotto. A questão foi parar na Justiça e a previsão de implantação de um sistema de LED em todo o município já está muito atrasada em relação às primeiras datas anunciadas e não deve sair até dezembro deste ano, como o governo ainda planejava.