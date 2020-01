Praticar atividades físicas ao ar livre exige cuidados

Praticar atividades físicas ao ar livre são uma boa opção para quem prefere aproveitar o sol e o ar fresco. Mas é preciso cuidado ao se expor às altas temperaturas e para quem não se exercita regularmente.

O educador físico Gabriel Oliveira traz dicas importantes para que a atividade seja tranquila e prazerosa. “Nunca se esqueça da hidratação, que precisa ser feita antes, durante e após as atividades. É fundamental manter o corpo hidratado, com a reposição de líquido. É importante, ainda, usar roupas leves e confortáveis”, explica.

Outro ponto é com relação ao horário da prática. “O horário indicado é até as 10h ou após as 16h, sem se esquecer do protetor solar para evitar queimaduras ou outros problemas de pele”, reforça.

Para os iniciantes, recomenda-se atividade de leve a moderada, com 20 ou 30 minutos de duração. Confira mais detalhes no vídeo!