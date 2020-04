A prefeitura está mobilizando a população de Rio Claro para ajudar quem precisa durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O município está realizando campanha emergencial para arrecadação de alimentos que serão destinados às famílias afetadas financeiramente pela crise.

“Muitos pais e mães de família sobrevivem do trabalho informal e, por conta da pandemia do coronavírus e as medidas necessárias de isolamento social, perderam sua fonte de renda e nosso objetivo é ajudar essas famílias”, comenta Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade. “Peço o apoio da comunidade para que possamos ajudar quem mais precisa de nosso auxílio nesse momento difícil que estamos vivendo”, reforça o prefeito João Teixeira Junior.

A comunidade pode doar alimentos não perecíveis: arroz, feijão, óleo, açúcar, leite, trigo e macarrão etc. As doações podem ser feitas até o próximo dia 12 nos pontos de coleta: Paço Municipal (Rua 3), Núcleo Administrativo Municipal (NAM – Rua 6), CEU Mãe Preta, subprefeitura do Cervezão, Udam +, supermercado Furquim, supermercado Irmãos Casagrande, supermercado Examine, varejão Horti Mais, Mercadão das Frutas, supermercado Tropical (Jardim das Palmeiras), Spani Atacadista, Covabra (Santana e Cervezão) e Assaí Atacadista.

Em caso de doação acima de dez quilos, o doador pode entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 3526-7171 para a retirada no local. O atendimento telefônico é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. As doações serão recebidas pelo Fundo Social e encaminhadas ao Banco de Alimentos, gerenciado pela União de Amigos (Udam), que fará a distribuição aos necessitados.