Polícia Rodoviária encontra drogas escondidas em motor de veículo na SP-225

Durante patrulhamento pela Rodovia Deputado Rogê Ferreira (SP-225) na noite de terça-feira (11), em Analândia, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário desconfiaram de um veículo com dois ocupantes e realizaram a abordagem.

Durante busca pessoal foi localizado com a dupla a quantia de R$ 1.191,00 e em vistoria veicular encontrado 205 gramas de maconha e um microponto de LSD. A droga estava no compartimento do motor, dentro da caixa do filtro de ar.

Diante do flagrante os infratores foram levados até o plantão policial de Brotas onde após depoimento foram liberados.