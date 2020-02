Polícia Rodoviária de Rio Claro apreende armas de fogo em ônibus

O TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Militar Rodoviária de Rio Claro realizou nesta segunda (3) a abordagem a um ônibus que tinha três indivíduos suspeitos em seu interior. Na operação foram apreendidas três pistolas Glock 24 .40, seis carregadores de pistola Glock e dois carregadores de Fuzil 7.62.

O ônibus havia partido de São José do Rio Preto, com destino à São Paulo, e foi abordado em frente ao Batalhão da PMR de Rio Claro, na Washington Luís (SP-310), por volta de 12:30h.

No veículo haviam alguns indivíduos com atitude suspeita e foram encontrados na mochila de um deles as armas e carregadores. Após a abordagem dos suspeitos foi constatado que apenas um estava em posse dos objetos ilícitos, informando a equipe que todo o material apreendido tem origem do Paraguai, porém ele adquiriu a mochila com as armas e carregadores no município de Cascavel/PR.

A ocorrência contou com o apoio do Canil do Baep e foi encaminhada à Polícia Civil de Rio Claro.