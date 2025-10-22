Durante uma fiscalização de rotina na Rodovia Washington Luís, no km 185, sentido norte, próximo ao Jardim Anhanquera, em Rio Claro, a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo que trafegava pelo acostamento e identificou grande quantidade de medicamentos transportados de forma irregular. Entre os itens apreendidos estavam 15 unidades de hormônio testosterona, 480 sachês de terapia capilar e 60 sachês de creatina, todos sem nota fiscal e sem comprovação de origem.

De acordo com a ocorrência, o motorista apresentou nervosismo durante a abordagem e, ao ser questionado, abriu o porta-malas, revelando caixas com os produtos armazenados de maneira inadequada, o que compromete a qualidade e a segurança dos medicamentos. O condutor e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a autoridade determinou a apreensão e o envio dos produtos à perícia técnica para análise. O caso foi registrado e segue sob investigação.