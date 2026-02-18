Balanço das ocorrências registradas pela Polícia Militar e Rodoviária inclui casos de pensão alimentícia, tráfico de drogas e violência doméstica

A movimentação policial na região de Rio Claro e cidades vizinhas resultou na prisão de cinco pessoas entre a tarde e a noite desta terça-feira (17). As ocorrências, que envolveram desde o descumprimento de ordens judiciais até flagrantes de crimes graves, foram registradas nos plantões policiais de Rio Claro e Brotas.

Prisões por dívida de pensão alimentícia

No centro de Ipeúna, um homem foi preso por volta das 22h40 após a Polícia Militar ser acionada para atender um desentendimento familiar. Ao consultarem o sistema, os policiais encontraram um mandado de prisão civil expedido pela 2ª Vara da Família e Sucessões de Rio Claro por dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 2.846,36. Ele cumprirá 60 dias de detenção.

Já em Rio Claro, no bairro Arco-Íris, um jovem de 24 anos foi detido próximo ao Sambódromo. Durante patrulhamento, a equipe da PM identificou um mandado de prisão em aberto, também por débitos de pensão alimentícia, superando o valor de R$ 4.000,00. A ordem judicial prevê 30 dias de prisão civil.

Tráfico de drogas na Rodovia Washington Luís

Dois homens foram presos em flagrante no quilômetro 181 da SP-310, em Rio Claro, durante fiscalização da Polícia Rodoviária. Eles ocupavam um Chevrolet Celta onde foram encontrados porções de maconha, haxixe, duas balanças de precisão e celulares.

Aos agentes, os suspeitos confessaram que buscaram o entorpecente em São Carlos e pretendiam comercializá-lo para universitários em Campinas. O veículo foi apreendido e a dupla responderá por tráfico e associação para o tráfico.

Casos de violência doméstica e familiar

Em Brotas, no Jardim Felicidade, um homem foi preso após agredir e ameaçar de morte sua companheira. A vítima relatou ter sido atingida por um soco e chutada nas costas. O suspeito, que alegou legítima defesa, foi encaminhado ao setor carcerário.

Outro caso de violência doméstica ocorreu no Jardim Progresso, em Rio Claro. Uma mulher foi agredida com um cabo de vassoura após uma discussão motivada pela recusa em ir a uma festa de família. O agressor foi preso em flagrante. Em ambos os casos, as vítimas receberam atendimento médico e solicitaram medidas protetivas.