A Polícia Militar de São Paulo realizou, nesta segunda-feira (15) a escolta de seis carretas que transportam mais de 140 respiradores destinados a unidades de saúde. Os aparelhos são um reforço importante no fortalecimento da rede hospitalar da Grande São Paulo e das regiões de São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto e Piracicaba, no interior do Estado.

A escolta dos equipamentos foi realizada por equipes do 2º e 3º Batalhões de Policiamento de Choque (BPChq) para hospitais dos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Caçapava, Vargem Grande do Sul, Araraquara, São João da Boa Vista, Américo Brasiliense, Taquaritinga, Catanduva, São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, Mococa, Bragança Paulista, Pedreira, Paulinia, Indaiatuba, Sertãozinho, Monte Alto, São Carlos e Marília.