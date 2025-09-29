DIG vai investigar morte de Paulo Cesar (detalhe)

Rio Claro registrou na manhã desta segunda-feira (29) o 20º homicídio deste ano. Um homem de 57 anos foi encontrado já sem vida, na calçada em frente ao imóvel onde residia, na Rua 19, bairro Recanto Paraíso. Paulo Cesar Honório da Silva apresentava ferimentos na região do pescoço, aparentemente causados por faca.

Na cena do crime, foi localizado o cabo de uma faca, o qual foi recolhido pela equipe de perícia. Vestígios de sangue também foram encontrados no portão da residência. O corpo foi removido para o IML de Rio Claro e a Polícia Civil já deu início das investigações para entender a motivação e a autoria. A vítima, que não tinha passagens nos meios policiais, teve o aparelho celular apreendido para ser analisado.