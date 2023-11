A Polícia Rodoviária da região de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de acidente fatal no Km 67 da SP-191, Rodovia Wilson Finardi, entre Rio Claro e Araras, no sábado, 4 de novembro, às 19h40. Cristyan Alex Gomes de Souza, de 35 anos, morreu na colisão frontal entre um GM Corsa e um caminhão trator. O motorista do caminhão, de 38 anos, conduzia o veículo com placas de Minas Gerais. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, no Necrotério Municipal, para exame do legista.

Um roubo de uma motocicleta Honda CB 300R amarela, com seguro, também foi registrado, só que no domingo, 5 de novembro, às 23h35, na Avenida 50 com a Rua 18, Parque Universitário, região oeste de Rio Claro. O mototaxista, de 38 anos, foi abordado por dois suspeitos enquanto aguardava um passageiro, tendo seu capacete roubado antes da fuga dos criminosos.

Um flagrante de furto em residência foi registrado no bairro Consolação, região sul de Rio Claro, no domingo, às 23h15. A vítima, uma mulher que estava em viagem, teve a casa invadida e o acusado, um homem de 30 anos, foi detido pela Polícia Militar. O delegado arbitrou fiança de R$ 1.320,00, que não foi paga.

Além disso, um flagrante de perseguição foi registrado em uma padaria no Jardim Bom Sucesso, Santa Gertrudes, região de Rio Claro, no domingo, às 20h15. O acusado, um homem de 32 anos, foi detido pela Polícia Militar após perseguir uma jovem de 18 anos em seu local de trabalho. O delegado de plantão arbitrou fiança de R$ 1.320,00, que não foi paga, e imagens do incidente foram gravadas. Os policiais apreenderam um simulacro de pistola.