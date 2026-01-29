Imagem de arquivo – Polícia Federal

O brasileiro também é investigado por atos preparatórios de terrorismo

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (29/1), um homem investigado por atos preparatórios de terrorismo e por integrar organização terrorista internacional. Segundo a Folha de São Paulo, trata-se do Estado Islâmico.

A investigação contou com o apoio do FBI e foi autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru/SP, local onde foram cumpridos mandados de prisão temporária, de busca pessoal e domiciliar, além de medidas de acesso imediato a dados eletrônicos e de quebra de sigilo telemático.

De acordo com as apurações, o investigado encontrava-se em atos preparatórios para a montagem de um colete com explosivos destinado à prática de um atentado terrorista suicida em território nacional.

As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social.