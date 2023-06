Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Flagrante de tráfico de drogas

Na segunda-feira (26 de junho), às 19h30, a Polícia Militar de Rio Claro atendeu a um flagrante de tráfico de drogas na Avenida 18, Jardim Brasília, região sul. Um indivíduo de 19 anos foi detido pelos policiais. O acusado estava agindo de forma suspeita ao lado de um motociclista. Ao perceber a presença da polícia, ele fugiu, mas foi alcançado algumas quadras adiante no bairro. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 73 microtubos de cocaína, sete porções de maconha, além de R$ 10,00 em espécie e uma moeda de R$ 1,00.

Flagrante de tráfico

Na segunda-feira, às 16h40, foi registrado um flagrante de tráfico de drogas na Rua 7, Jardim Centenário, região oeste de Rio Claro. Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Militar. O acusado estava na garupa de uma motocicleta. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um tijolo de crack e um aparelho celular. O condutor foi liberado.

Furto em residência

No último final de semana, um furto em uma residência ocorreu na Rua 3-B, no bairro Cidade Nova, próximo à região central de Rio Claro. A vítima é uma mulher de 52 anos. Segundo a vítima, ela estava fora de casa durante o final de semana e o furto teria acontecido às 13h05 do dia 23 de junho. Ela foi informada por um vizinho. Os itens roubados incluem uma TV Led de 40 polegadas, uma bicicleta aro 26 na cor preta, um botijão de gás, um notebook, um aparelho celular e uma mochila com documentos da residência. A ocorrência foi registrada na delegacia na Avenida da Saudade, no plantão policial, às 14h15 do dia 25 de junho.

Furto de veículo

Na noite do dia 24 de junho, um veículo VW/Up branco foi furtado na Rua 12, bairro Consolação, região sul de Rio Claro. A vítima é uma mulher de 40 anos. Segundo a vítima, ela estacionou o veículo, com placas de Rio Claro, às 19h e seguiu em direção ao Aeroclube local. Ao retornar, às 22h15, constatou o furto. A ocorrência foi registrada às 10h15 da manhã do dia 25 de junho na delegacia, no plantão policial.