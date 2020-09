A Polícia Civil de Rio Claro registrou furto em agência lotérica no bairro Santana.

Um homem de 49 anos afirmou que fez pagamento no local com cheque de R$ 1.997,38 e no dia seguinte teve a informação do crime, pois levaram o cheque, aparelho celular e mais outros valores, somando R$ 50 mil.

