A cidade de Rio Claro registrou nesta sexta-feira (29) o 17º homicídio do ano. O crime aconteceu na Rua 12, bairro Jardim Novo I e vitimou Gabriel da Silva Gonçalves que tinha 21 anos. A Polícia Militar atendeu a ocorrência em apoio com a Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, Gabriel estava no local almoçando junto com a esposa e o filho quando um veículo Ecosport na cor branca parou no local com dois ocupantes. Um deles desceu, foi em direção a Gabriel que tentou correr por um corredor, mas acabou baleado com ao menos oito tiros, morrendo no local.

Os autores fugiram e abandonaram o veículo na Rua 1, Jardim Guanabara, seguindo a fuga em um outro carro ainda não identificado. Houve uma tentativa dos envolvidos em atear fogo no veículo, mas sem sucesso.

A Perícia Técnica esteve no local e coletou impressões digitais e outras provas para a investigação que será comandada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro). Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.