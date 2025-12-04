Uma Van carregada de drogas foi interceptada no início da tarde desta quinta-feira (4) na Rodovia SP-225, em Brotas. A ocorrência comandada pela Polícia Civil representou um duro golpe para a criminalidade com a apreensão de 94 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 56,763 kg; 13 tijolos de crack, totalizando aproximadamente 13,575 kg; dois sacos contendo haxixe, totalizando aproximadamente 1,125 kg e oito invólucros do tipo ingerível, semelhantes aos utilizados por “mulas” com substância ilícita também.

A abordagem

A equipe da Polícia Civil composta pelo delegado Dr. Douglas F. Brandão do Amaral, investigador Gabriel Moutinho e escrivão André Sperança, estava em deslocamento pela rodovia quando na altura do Km 101, pista Leste, viu o condutor de uma Van realizar uma ultrapassagem em um outro veículo mais lento. Após a manobra esse motorista da Van continuou na faixa da esquerda o que acabou impedindo a passagem da viatura.

Diante disso a sirene foi acionada e a reação desse condutor da Van acendeu um alerta. Ele foi abruptamente para acostamento o que levou o delegado, que estava na direção da viatura, a posicioná-la na frente da Van já que foi notado que havia a possibilidade do motorista fugir a pé. O suspeito foi abordado quando descia do veículo, momento este que a equipe da Polícia Civil sentiu um forte odor de maconha vindo de dentro da Van. Na vistoria foi descoberto o carregamento de entorpecentes. O indiciado declarou que havia retirado a droga na cidade de Bauru e que a entrega seria no município de Leme.

“O presente trabalho reforça o compromisso da Polícia Civil de Brotas no combate ao tráfico de drogas. Ao longo do ano, a unidade tem realizado diversas prisões em flagrante de traficantes, sendo que, na maioria dos casos, tais prisões são convertidas em prisão preventiva, resultado do consistente trabalho investigativo que tem marcado a atuação desta Delegacia de Polícia”, declarou Dr. Paulo Hadich, delegado seccional de Rio Claro.