Polícia Civil esclarece homicídio registrado em Rio Claro no dia 1° de Janeiro

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Polícia Civil de Rio Claro, esclareceu nesta semana o caso de homicídio registrado em Rio Claro no dia 1° de Janeiro de 2020.

Francisco Chagas Oliveira dos Santos, de 43 anos, que morava no Jardim Nova Rio Claro, foi morto a tiros no primeiro dia e, após investigações, a DIG chegou ao nome de quem acredita ser o autor do disparo.

Os investigadores levantaram que vítima teve um desentendimento com um conhecido, também morador do Nova Rio Claro, e com depoimentos de diversas pessoas, foi possível confirmar que este indivíduo foi até a residência de Francisco e efetuou um disparo com arma de fogo. A Polícia afirma que há indícios de que a vítima havia feito ameaças contra o autor do crime e que nenhum dos dois tinha passagens pelos meios policiais.

O homem apontado como autor dos disparos está foragido desde a data dos fatos e a Polícia atua no intuito de localizá-lo e encaminhá-lo à justiça.

Caso alguém tenha alguma informação do paradeiro do mesmo, a Polícia Civil recebe denúncias anônimas no número 197.