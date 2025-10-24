A Polícia Civil de Rio Claro esclareceu, na tarde dessa quinta-feira (23), o homicídio de Américo Genovese Filho, de 65 anos, registrado durante a madrugada de ontem, e a tentativa de homicídio contra sua esposa, ocorridos em um imóvel na Avenida 56 com a Rua 28, no Jardim Paulista II.

Inicialmente, socorristas relataram que a mulher, de 44 anos, teria apontado o homem de apelido “Lemão” como autor das facadas. A Polícia Militar, em busca desse primeiro acusado, chegou inclusive a registrar uma nova ocorrência de tráfico de drogas no local indicado como sendo onde ele estaria, mas ele próprio não foi encontrado.

Posteriormente, as investigações da Central de Polícia Judiciária (CPJ) rapidamente mostraram que ele não teve participação no crime. Ao ser ouvida na Santa Casa, onde estava internada, a sobrevivente de mais de 20 facadas mudou a versão e afirmou que o ataque foi cometido por um casal que recentemente havia se mudado para perto de sua casa, ambos envolvidos com o tráfico de drogas.

Segundo a vítima, a confusão começou após uma “troca”. Ela teria dado uma chapinha de cabelo à mulher em troca de uma pedra de crack, mas o aparelho teria sido considerado defeituoso, e a acusada exigiu dinheiro no lugar.

A discussão aumentou quando o esposo da traficante, descrito como alto e de cabelos grisalhos, passou a agredi-la com um pedaço de madeira. Ao tentar defendê-la, o marido da sobrevivente, Américo, foi atingido e morto a facadas, enquanto a esposa também foi ferida com várias facadas. O casal fugiu do local.

Durante as diligências, os investigadores descobriram que os autores seriam o mesmo casal que havia sido detido pela manhã pela Polícia Militar em outra ocorrência, um roubo de veículo. Reconhecidos pela vítima, os dois confessaram o crime durante interrogatório, foram indiciados por homicídio e tentativa de homicídio e permaneceram presos.