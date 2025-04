Pedro Luiz Joia (foto detalhe) foi assassinado no mês de maio de 2024, no Distrito de Ferraz

O trabalho investigativo da Polícia Civil de Rio Claro, através da Delegacia de Investigações Gerais, DIG, possibilitou a identificação do segundo indivíduo envolvido no latrocínio de Pedro Joia, ocorrido em maio de 2024.

O latrocínio ocorreu próximo ao distrito de Ferraz, em Rio Claro. No local, a vítima e sua esposa possuíam uma chácara. Ali o casal foi abordado durante à noite por dois indivíduos armados com armas de fogo.

Os criminosos efetuaram disparos contra Pedro Joia, que veio a falecer no local. Mesmo após balearem a vítima, os assaltantes tentaram forçá-lo a realizar transferências bancárias via PIX. Os autores do crime utilizavam capuzes e luvas para dificultar o trabalho da Polícia Civil.

As investigações prosseguiram e houve a identificação do carro utilizado pelos criminosos, bem como do indivíduo que estava na posse desse veículo. Houve decisão judicial favorável a prisão temporária do investigado. Quando formalmente interrogado, negou qualquer envolvimento com o crime, contudo, a reunião dos elementos de informação pela DIG comprovou seu envolvimento no crime.

O investigado teve sua prisão temporária convertida em preventiva e aguardou pelo julgamento preso. Posteriormente a equipe passou a investigar para identificar o segundo indivíduo envolvido – tendo em vista que houve a coleta de sangue no local do crime, que pertenceria a esse suspeito. Contudo, nesse intervalo, o investigado foi vítima de homicídio, ocorrido no Jd. Centenário, no dia 7 de dezembro de 2024.

Após exames periciais, houve o confronto do sangue do investigado com aquele encontrado na cena do crime do latrocínio e o resultado foi positivo, confirmando, sem sombra de dúvidas, que ele era o segundo autor envolvido com o crime. Por fim, na semana passada, houve prolação da sentença, julgando o primeiro investigado e condenando-o a 36 anos de prisão.