No domingo, 1º de outubro, um grave acidente ocorreu na SP-225, pista leste, próximo a Brotas, região de Rio Claro, às 12h15. Gustavo Vitor da Silva Gomes, de 24 anos, que conduzia uma motocicleta BMW branca, placa de Jaú-SP, faleceu no local após colidir com uma caminhonete Hyundai Tucson branca, da cidade de São Paulo. O resgate da concessionária e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência, com as vítimas do veículo sendo encaminhadas para unidades médicas em Rio Claro e Itirapina.

No sábado, 30 de outubro, às 21h35, a Polícia Militar atendeu a um flagrante de tentativa de homicídio na Rua Maria Tardivio, bairro Campos Elíseos, em Brotas, região de Rio Claro. O acusado, um homem de 59 anos, foi detido após golpear a vítima, um homem de 51 anos, com um facão na cabeça. O incidente ocorreu após uma discussão relacionada a dívidas de residência e contas de água e luz. O acusado, que alegou legítima defesa, fugiu e tentou se esconder na casa da ex-mulher, ficando à disposição da Justiça.

Na madrugada de domingo, um veículo Gol 1000, de cor bege, com placas de Corumbataí-SP, foi furtado em frente a uma casa noturna na Rua 2, Vila Operária, em Rio Claro. O motorista, de 33 anos, havia estacionado o carro no local entre as 23 e a 01h00 e, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado.

No sábado, às 20h40, na região central de Santa Gertrudes, ocorreu um flagrante de violência doméstica seguido de cárcere privado. O acusado, um homem de 25 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal após agredir sua amásia, de 25 anos, na noite anterior. O acusado ficou à disposição da Justiça.

No domingo, às 16h50, na SP-310, Rodovia Washington Luís, próximo de Corumbataí, um indivíduo de 35 anos, procurado por furto, foi capturado pela Polícia Rodoviária enquanto conduzia um Chevrolet Prisma com dois passageiros. O condutor tinha um mandado de prisão por furto em Ribeirão Preto-SP.

Também no domingo, às 17h10, na Rua 5, bairro Bosque de Rio Claro, um homem de 34 anos, procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia, foi capturado enquanto conduzia uma motocicleta com um passageiro. O condutor tinha um mandado de prisão por 30 dias devido ao débito no pagamento de pensão alimentícia.

Nesta segunda-feira, 2 de outubro, policiais do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) da Polícia Civil realizaram uma operação em Rio Claro e região, com apoio do 10º Baep da Polícia Militar de Piracicaba. Duas viaturas da corporação estiveram presentes na delegacia de Rio Claro para registro de ocorrência.