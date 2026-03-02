Uma operação da Polícia Militar mobilizou equipes terrestres e o helicóptero Águia entre a tarde e a noite de sexta-feira (27) em uma fazenda na zona rural entre Itirapina e Brotas. A ação teve início após denúncia de movimentação suspeita na propriedade. Segundo o Copom, veículos entraram no local e, ao serem questionados por funcionários, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o que faziam ali e fugiram em alta velocidade. Pouco antes, uma aeronave havia sido vista sobrevoando a região em baixa altitude, o que reforçou as suspeitas.

Com apoio aéreo, os policiais realizaram buscas e localizaram, em meio ao canavial, diversos galões vazios utilizados para combustível de aviação. Nas proximidades, encontraram um avião modelo Cessna 210 parcialmente danificado, com avarias na asa direita, na hélice e no trem de pouso dianteiro. No interior da aeronave havia objetos provenientes da Bolívia, levantando a hipótese de ligação com crime de maior alcance. Durante a ocorrência, surgiu a informação de que um Fiat Uno retornaria ao local; o veículo foi interceptado perto do avião, e os ocupantes afirmaram que pretendiam desmontar as asas para transportá-las. Simultaneamente, equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar do Interior abordaram um VW T-Cross na Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 159. Ao todo, foram apreendidos três veículos – um deles produto de roubo -, 32 galões com gasolina de aviação e cinco celulares. A aeronave foi recolhida para um pátio em Itirapina, os envolvidos foram ouvidos e liberados, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que apura a origem do avião, do combustível e eventual conexão internacional. A estrutura empregada na ação indica a possibilidade de novos desdobramentos nos próximos dias.