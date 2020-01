Plantão policial: acidente com fuga, roubo contra taxista, e foragido capturado

Acidente com fuga

A Polícia Civil de Rio Claro registrou uma ocorrência de acidente de trânsito seguido de fuga no local. A vítima, foi um motorista, de 28 anos que teria estacionado seu veículo, um Gol cinza, placas de Belo Horizonte-MG locado, na via pública e o condutor com uma motoneta colidiu, danificando o retrovisor de seu carro.

O condutor da motoneta fugiu do local e a vítima compareceu na delegacia no plantão policial para registrar do Boletim de Ocorrência.

Roubo contra taxista



Um taxista de 77 anos, foi roubado na noite de sexta-feira(24) na Rua 3 no bairro Bonsucesso, no acesso para estrada ao Distrito de Batovi, região rural de Rio Claro.

Segundo a vítima, ele estava no ponto de táxi com um Honda City prata no Terminal Rodoviário, na Avenida Tancredo Neves, e um passageiro solicitou corrida até ao Bonsucesso, onde no trajeto, o acusado no carro de posse de faca anunciou o assalto.



O acusado levou o carro, documentos e R$ 300,00. O autor do roubo tinha barba, vestia camisa de cor vermelha e calça.

Roubo na Jacutinga

Um roubo de motocicleta Honda CG Fan preta foi registrado às 20h40 de sexta-feira(24) na Rua Jacutinga no Parque Universitário. A vítima, de 29 anos, conduzia a sua moto de propriedade de sua conhecida, e foi abordada por dois ocupantes com motocicleta de cor vermelha que renderam a mesma levando a moto.

Furto na Vila Aparecida

Uma caminhonete foi furtado na Vila Aparecida em frente do paredão da antiga Fepasa, região central de Rio Claro.

A vítima, foi um motorista, 51 anos, que estacionou o veículo e ao retornar constatoua ação de furto no local.

Pensão alimentícia

Um procurado, 33 anos, pele negra, foi capturado pela Polícia Militar às 4h25 da madrugada neste sábado (25 ) na Avenida Visconde do Rio Claro, próximo da região central, devido a dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 1.661,68.

O capturado estava em atitude suspeita,e com mandado de prisão expedido de 60 dias, por falta de pagamento de pensão alimentícia.