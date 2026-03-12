Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A Unidade Básica de Saúde do Jardim Wenzel abre das 8h às 15h para aplicação de doses do calendário nacional e exames de Papanicolau agendados

O plantão de vacinação acontece neste sábado (14), das 8 às 15 horas, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Wenzel. A unidade está localizada na Rua 21, entre as avenidas 60 e 62.

Além da imunização, a equipe de saúde realizará exames de Papanicolau em pacientes que já possuem agendamento prévio. A iniciativa faz parte de um cronograma da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro.

Calendário de vacinação aos sábados

Desde o início do ano, a Fundação Municipal de Saúde abre uma UBS a cada sábado para oferecer esses atendimentos à população. A estratégia visa facilitar o acesso de quem não consegue comparecer às unidades durante a semana.

Para os próximos finais de semana de março, já estão confirmados novos plantões. No dia 21, o atendimento será na UBS Cervezão, e no dia 28, a ação ocorre na UBS Vila Cristina.

Como receber a dose no plantão de vacinação

Todas as vacinas do calendário nacional de imunização estão disponíveis durante o plantão. Para ser vacinado, não é necessário realizar agendamento prévio.

O cidadão deve apenas comparecer à unidade de saúde apresentando um documento de identidade e a caderneta de vacinação. O documento é essencial para que os profissionais confiram quais doses estão pendentes.

Agendamento de exames preventivos

Diferente da imunização, os exames de Papanicolau precisam ser marcados com antecedência. As pacientes podem agendar pelo número do Cadu (0800 019 0505) ou diretamente na unidade de saúde.

Os plantões aos sábados serão mantidos pela Prefeitura de Rio Claro ao longo de todo o ano de 2026, alternando os bairros atendidos.