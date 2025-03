O projeto Plantando Vidas, realizado pela prefeitura de Rio Claro, celebrou a sétima edição na sexta-feira (21). É uma homenagem às mulheres e faz parte das atividades do Mês da Mulher, combinando homenagem e ação ambiental, com plantio de árvores.

O evento foi realizado em área verde na Avenida 08 entre as Ruas 26 e 27, Jardim Mirassol. A iniciativa homenageia mulheres que venceram a luta contra o câncer de mama. Cada mulher vitoriosa teve a oportunidade de plantar um ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus), um símbolo de força, resiliência e esperança, representando a trajetória de superação que essas mulheres vivem. O ipê-rosa foi escolhido por sua beleza e por ser uma árvore que floresce, assim como a história de superação das homenageadas.

O evento, organizado pelo departamento de Silvicultura da Secretaria Municipal da Agricultura, em parceria com o Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead) da Fundação Municipal de Saúde, contou com a presença de Bruna Perissinoto, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e do secretário de Agricultura, Joaquim Bregadioli; do chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, Geraldo de Moares, e do diretor do departamento de Silvicultura, Eduardo Barbosa, além da técnica de enfermagem do Cead, Meirieli de Paula, e de agentes de saúde.

Foram homenageadas Simone Artur, Neuza Lara, Daniela Sperandio Maule, Roberta Ferreira Quaglio de Matteo, Rosemeire Alves Maia, Araci Buscariol Paiuta, Rita Joseli Della Coletta, Neusa Rezende Galvão, Sueli Aparecida Arthur Floor e Maria Aparecida da Costa Amado Campetelli

De acordo com os organizadores, Plantando Vidas é também um símbolo de esperança, renovação e a reafirmação da importância dos cuidados com a saúde, especialmente no combate ao câncer de mama. Cada árvore plantada é um tributo à vida e à coragem das mulheres que continuam a inspirar e a transformar a realidade ao seu redor.