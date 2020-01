PL lança o médico José Grillo como pré-candidato a prefeito

O presidente do PL – Partido Liberal de Rio Claro – Marco Peres informou ao presidente nacional do partido, José Tadeu Candelária, que agora é oficial.

O médico José Martiniano Grillo Neto – Dr. Grillo, gestor experiente na área da saúde e com muitos trabalhos na cidade de Rio Claro, se filiou ao Partido Liberal e aceitou ser pré-candidato a prefeito e concorrer às eleições de 2020. Marco Peres afirma que ultrapassou, mais uma vez, uma das metas determinadas pela Direção Nacional no projeto, que foi traçado ainda no fim do ano de 2015.

Outras siglas

No fim de semana, o novo diretório do PSB anunciou que também pretende lançar candidato a prefeito em Rio Claro neste ano. O PSDB por sua vez já informou que planeja ter candidato próprio. Além disso, o grupo encabeçado pelo Democratas, a frente de oposição, PT e Psol já informaram que também querem lançar candidatos ao Executivo.