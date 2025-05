Foto – Arquivo

Uma pequena semente lançada no solo do interior do Estado de São Paulo, na cidade de São Carlos, tornou possível uma iniciativa se espalhar Brasil afora.

Ao completar 10 anos em terras brasileiras, o festival que brinda a ciência, conhecido como Pint of Science, continua a florescer em cada uma das 169 cidades que participarão da iniciativa nas noites de 19, 20 e 21 de maio. Em Rio Claro, três bares recebem o evento.

CERVEJARIA MAZZEO

A Cervejaria Mazzeo, na Avenida 22, 790, na Vila Aparecida, terá a palestra “Brincando com a Luz”, com Prof. Dr. Adriano José Galvani Otuka, a partir das 19h30, na segunda e na terça, no mesmo horário, “Um Naturalista no Antropoceno”, com Prof. Dr. Mauro Galetti. Na quarta-feira, o tema da conversa será “Estresse e adoecimento: como o desgaste mental impacta nossas vidas”, ministrada por Profa. Ana Claudia Aparecida Amâncio da Faculdade Clateriano.

BIRRERIA

Na Birreria, localizada na Rua 9, 440, o tema da palestra de segunda, sempre no mesmo horário, será “Até a morte nos contamine!”, já na terça, Palestra “Mas, afinal, o que é o Geoparque Corumbataí?”, com o geólogo Miguel Borduque e na quarta “Eu me dopo, e daí?”, com o Prof. Dr. Marcus Vinicius Simões de Campos, que abordará éticas associadas ao uso de sustâncias ilícitas no esporte.

CHOPP E CIA

No Chopp e Cia, na Rua 2 com Avenida 5, o tema do primeiro encontro será “Alumínio em plantas: brilhante, mas tóxico e ordinário”, com Prof. Dr. Gustavo Habermann, na terça, o papo será sobre medicina, “Cirurgia de alta precisão: a revolução da robótica na medicina”, com Prof. Dr. Fabrizio Magaldi Messetti e na quarta “Como as geotecnologias podem nos levar até o bar?”, com Prof. Dr. Lucas Moreira Furlan.

O PROJETO

Trazido da Inglaterra ao Brasil pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a proposta ganha terreno ano a ano com a ideia de levar cientistas para conversarem diretamente com as pessoas de suas comunidades em ambientes descontraídos como bares, restaurantes, cafés e praças públicas.

Hoje, uma rede de colaboração nacional com mais de dois mil voluntários está mobilizada para trazer ao palco a pesquisa científica que nasce e cresce em cada região brasileira.