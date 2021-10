As pessoas que tomaram a vacina da Pfizer devem conferir na carteira de vacinação Covid a data da primeira dose da vacina. Isso porque o intervalo para a segunda dose foi reduzido para 21 dias e quem foi vacinado até 29 de setembro deve tomar a segunda dose a partir desta quarta-feira (20). O novo prazo em Rio Claro segue orientação do governo estadual.

O atendimento no Centro Cultural será das 8 às 16 horas; no Santa Filomena (shopping) e São Rafael das 8 ao meio-dia; e na Unimed das 7h30 às 12h30.

A segunda dose também será aplicada em quem recebeu a Coronavac até 29 de setembro. As doses da Astrazeneca estão esgotadas e o município aguarda envio de novo lote desta vacina para retomar sua aplicação.

A primeira dose continua para maiores de 12 anos e as doses adicionais (terceiras doses) para profissionais de saúde, idosos e pessoas com alta imunossupressão. Serão vacinados com terceira dose os profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose de qualquer laboratório em abril. Para os profissionais de saúde é obrigatória a apresentação da carteirinha do conselho profissional, crachá ou declaração do serviço de saúde onde atua.

Já as pessoas com imunossupressão de alto grau precisam ter recebido a segunda dose até 22 de setembro. Essas pessoas devem apresentar declaração médica com CID ou receituário de uso contínuo de medicamento modificador da resposta imune.

Todos que forem se vacinar devem levar RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. No caso de segundas e terceiras doses também é necessário o comprovante de vacinação com as doses anteriores.