“Não gostaria que houvesse pessoas nesta situação, e, dentro do possível, estamos oferecendo retaguarda para que esta população esteja menos vulnerável à contaminação pelo novo coronavírus”, destaca o prefeito João Teixeira Junior. Detalhes sobre como se dará o processo e onde serão feitos os exames estão sendo definidos.

A testagem dos moradores de rua é uma iniciativa da prefeitura, em trabalho que reúne as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade. “O município já está realizando testes nos funcionários da saúde e da segurança, e agora insere também estas pessoas na programação”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde. Ao todo são 14 mil testes que vem sendo realizados, sendo que 10 mil foram comprados pela prefeitura e o restante repassado ao município pelo governo federal.

“As pessoas em situação de rua estão diariamente expostas, e a realização dos testes possibilita ao município identificar precocemente a contaminação e oferecer o tratamento adequado para que o morador seja cuidado, além de impedir que ele transmita o coronavírus para outras pessoas”, destaca Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social.

A medida se soma a outras ações realizadas pelo município para proteger a população em situação de rua. “É um cuidado a mais que estamos tendo com esta população mais vulnerável”, comenta Érica Belomi, secretária de Desenvolvimento Social.

A prefeitura está acolhendo pessoas em situação de rua como medida para reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Os prédios dos centros dia do idoso (CDI), localizados na Vila Operária e no Jardim Esmeralda, estão acolhendo esse público oferecendo higienização, alimentação e dormitório. As pessoas que vivem nas ruas são abordadas pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) e, caso aceitem, são levadas para a Casa de Passagem e de lá para o CDI onde ficam em isolamento social conforme recomendação das autoridades de saúde. O serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua está sendo realizado pela prefeitura em parceria com o Instituto Viver e Conviver (IVC). Além disso, o trabalho na Casa de Passagem prossegue e o local é a porta de entrada para o atendimento social às pessoas em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus.