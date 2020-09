Rogerio Guedes (PSL) e Gustavo Perissinotto (PSD) tiraram as máscaras para o momento da fotografia

A convenção dos partidos PSD, PSL, PL e Cidadania, na noite dessa quinta-feira (10), confirmou os nomes de Gustavo Perissinotto (PSD) como candidato a prefeito com Rogério Guedes (PSL) candidato a vice-prefeito na chapa.

Os partidos da coligação “Rio Claro Merece Mais”, em nota conjunta, afirmam que “em comum acordo, e depois de ouvir as ruas e as redes, decidimos que os melhores nomes para o resgate de Rio Claro são o de Gustavo Perissinotto para Prefeito e Rogério Guedes para Vice, as maiores lideranças públicas de Rio Claro neste momento”.

Os nomes de ambos já haviam sido escolhidos anteriormente, conforme reportagens no JC. A coligação também vem com chapas completas para disputas às cadeiras da Câmara Municipal. Para Perissinotto, Rio Claro sempre se mostrou maior que seus desafios. “Nosso povo clama por um novo momento político. Seremos a vacina que impedirá o desânimo de se apossar dos rio-clarenses novamente. Estamos prontos para o progresso e somos muitos. Pergunte nas ruas”, declara.

Já Rogério Guedes, que atualmente é vereador no Poder Legislativo, diz que as dificuldades do ano de 2020 trouxeram à tona novamente a importância da família. “Assim nossa cidade deve ser uma grande família, na qual um cuide do outro, especialmente dos mais carentes, olhando com carinho para a periferia, hoje esquecida”, finaliza.