Prefeito Gustavo Perissinotto durante entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News FM 106.1, onde falou sobre atrasos em obras devido às chuvas e anunciou melhorias na rotatória das Três Fazendas

“Eu fui o prefeito que mais pagou dívidas na história de Rio Claro”, declarou Gustavo Perissinotto à rádio Jovem Pan News na última quarta (9), ao ser questionado sobre o real valor dos empréstimos já contraídos em seu governo. Segundo ele, são R$ 75 milhões do Banco do Brasil, para projetos como obras na Visconde e pavimentação do Nova Rio Claro. E ainda há autorização para mais R$ 50 mi que ainda não foram captados, e serão tema da visita ao Ministério das Cidades nesta semana. “Estou pagando agora, em precatórios, mais de R$ 150 milhões de governos anteriores que não pagaram a Previdência (…) nós temos uma dívida, de precatórios de prefeitos anteriores, de duas companhias, eu falo de três prefeitos que me antecederam, de mais ou menos R$ 100 milhões. Hoje eu pago R$ 7 milhões por mês de dívidas que prefeitos não pagaram”, afirmou.

O ex-prefeito Juninho da Padaria nos estúdios da Jovem Pan News

As declarações de Gustavo foram comentadas pelos três ex-prefeitos de Rio Claro. “Eu vou responder em respeito aos ouvintes, que escutaram tanta mentira”, disse Juninho da Padaria. “O prefeito que mais arrebentou a cidade, endividou a cidade, vendeu a cidade, em todos os aspectos, chama-se Gustavo Perissinotto. Para falar da minha gestão, nós pegamos a gestão não tinha nem certidão negativa de débito. Inclusive quem era o secretário de Justiça do prefeito Du Altimari era o Gustavo. Ele tem que olhar bem o que ele está falando, porque o povo não acredita mais no que ele fala, porque as ações dele não condizem com a realidade da cidade, uma cidade endividada, abandonada, funcionário sem receber (…) Em relação aos pagamentos, tem que pagar mesmo, nós pegamos o início da pandemia, lutamos na pandemia. E ele, sozinho, conseguiu quase triplicar a dívida do município”, rebateu.

Ex-prefeito Du Altimari nos estúdios da Jovem Pan News Rio Claro, FM 160.1 MHz

“Sobre nossa gestão em Rio Claro, os resultados falam por si. Somente para o Daae, conseguimos R$ 60 milhões a fundo perdido”, declarou o ex-prefeito Du Altimari. “Nos meus dois mandatos, de 2009 a 2016, foram R$ 18 milhões para obras no Inocoop, R$ 8 milhões para asfaltar o Terranova, Bonsucesso e Centenário e mais R$ 20 milhões para moradias populares nos núcleos Sebastiãozinho e Bom Retiro, esses pagos pelos munícipes. Pegamos o IPRC (Instituto de Previdência) com R$ 8 milhões em caixa e deixamos com mais de R$ 250 milhões. Pagamos todas as contas vencidas nesses oito anos. Só na habitação popular foram construídas mais de 12 mil casas, num investimento de cerca de R$ 1 bilhão. Administramos com o compromisso de transformar recursos em benefícios concretos. As obras realizadas e os números apresentados comprovam que nossa gestão deixou um legado positivo para Rio Claro”, disse.

Ex-prefeito Nevoeiro Junior nos estúdios da Jovem Pan News Rio Claro, FM 160.1 MHz

“O endividamento de Rio Claro não teve significativa importância durante meus três mandatos, considerando o que Rio Claro devia. A dívida atual de Rio Claro é resultante de uma um irresponsável modo de governar. Ter-se-á de pagá-la, a custa de uma dramática consequência para a sociedade e para os funcionários concursados, uma vez que pagar, ter-se-á que pagar”, declarou o ex-prefeito Nevoeiro Junior. “O que Rio Claro precisa não é aumentar sua despesa, mas aumentar sua arrecadação. Como? Utilizando duas leis de incentivo feitas nos meus mandatos, Proderc e Proden (…) Rio Claro precisa de mais empresas, pois hoje tem cerca de dez mil pessoas que deixam a cidade para trabalhar fora gerando impostos nos municípios vizinhos (…) Eu estimo que Rio Claro deixa de arrecadar de R$ 500 a R$ 600 milhões por ano. A administração precisa parar de fazer obras de perfumaria, criando um novo distrito industrial na área que vai do Clube de Campo até a Assistência”, afirmou.