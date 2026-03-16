A família da pequena Julia Botta Riani Brondino, a Juju, de apenas 7 anos, anunciou que foram encontrados doadores 100% compatíveis com a criança. Uma megacampanha para encontrar doadores foi realizada em Rio Claro no mês de fevereiro e em outros municípios também.

A mãe Maira Botta informou na noite desta segunda-feira (16), nas redes sociais, a notícia aguardada pela família e por todos que acompanham a campanha pela saúde da criança. Segundo ela, foram identificados doadores 100% compatíveis para o transplante de medula.

Em mensagem publicada, Maira agradeceu as orações e as manifestações de apoio recebidas nas últimas semanas, destacando a força da corrente de solidariedade formada em torno da recuperação da filha. A localização da origem do doador não foi informada.

“Seguimos unidos em oração! Orem com a gente! Orem pela cura total e completa da Juju! Orem pela medula 100% compatível chegar para a Juju! Orem por essa pessoa ser abençoada e dizer sim”, declarou a mãe.

De acordo com ela, o processo agora segue sob responsabilidade do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), enquanto a família aguarda os próximos encaminhamentos. Maira também reforçou o pedido para que a população continue em oração pela recuperação completa da menina.