Há 15 dias a penteadista Sandra de Jesus Santos Gonçalves, 29 anos, precisou desmarcar toda a sua agenda e parar de trabalhar. A moradora do bairro Nova Rio Claro sofre de uma doença chamada ceratocone que faz com que a córnea, a parte transparente do olho, se torne fina e assuma um formato de cone, o que causa visão embaçada e distorcida.

Ela teve o diagnóstico há 11 anos, mas de forma tardia: “Eu sentia muitas dores de cabeça e tonturas e diziam para mim que era por conta da miopia e astigmatismo. Quando descobriram a condição ocular degenerativa ela já estava avançada. Eu faço uso de lente escleral que precisa ser trocadas a cada três anos. Estou há cinco com elas porque não tive condições financeiras de trocá-las. Há 15 dias uma delas trincou e eu fiquei com visão dupla totalmente prejudicada”, afirma Sandra.

Entre exames que precisa fazer e a troca das lentes o valor gira em torno de R$ 10 mil. Sem conseguir trabalhar a situação ficou ainda mais crítica e uma campanha foi criada para arrecadar fundos para que ela volte a ter uma vida normal. Sandra tem ainda um filho de apenas dois anos que depende dos cuidados dela que atualmente não pode nem sair na rua sozinha devido ao perigo de acidentes em razão da visão debilitada.

Como ajudar

Para doação de qualquer valor existe a chave PIX que é o celular 38 999738816. Na internet uma vaquinha on-line também foi criada no endereço www.vakinha.com.br/5742872.