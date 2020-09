Convenção partidária do PDT realizada neste domingo (13) confirmou o nome do Delegado Nivaldo Moura a candidato a prefeito de Rio Claro. A candidata a vice-prefeita é Geise Valente, também do partido. Com isso, a legenda homologa chapa pura às eleições municipais deste ano.



Delegado Nivaldo já havia sido anunciado como pré-candidato anteriormente. Agora confirmado, irá disputar pela primeira vez um cargo ao Poder Executivo. No início da década de 2000 foi vereador da Câmara Municipal de Rio Claro.



Geise Valente é assistente social e cerimonialista e tem experiência no trabalho da área social. Até então anunciada como pré-candidata a vereadora, ela passa a ser candidata a vice-prefeita na chapa com Nivaldo. O partido também terá chapa completa com candidatos ao Poder Legislativo. Mais informações você confere na edição impressa do JC na terça-feira (15).