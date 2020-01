Parques ecológicos são opções viáveis para férias na região

O ano novo chegou e com ele as férias escolares, a criançada em casa cheia de energia querendo fazer de tudo um pouco, mas o que fazer que seja barato, divertido e ecologicamente correto?

Na região existem vários parques e zoológicos que proporcionam infraestrutura para se passar o dia, como o Zoológico Municipal de Piracicaba, que recentemente recebeu uma nova atração, um urso-de-óculos, o Juco, o urso tem uma mancha na face com aspecto de óculos que varia de um animal para outro, segundo Maria Angela Facco, chefe de setor, o zoológico conta também com outras atrações, como tigre, onça-pintada, macacos, tamanduá, pássaros e outros animais, tudo isso dentro de um parque com árvores frondosas, com segurança, organização, local para fazer piquenique ou consumir lá mesmo se preferir, pois conta com área de alimentação. O Zoo está instalado ao lado do Parque Paraíso da Criança, na Avenida Marechal Castelo Branco, 426, Jd. Primavera. Funciona de terça a domingo, das 9h às 22h. Telefones (19) 3413-5381 / (19) 3421-3425.

Outra sugestão é o Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rugger Ometto, com dois lagos arborizados e mais de dois mil metros quadrados destinados a caminhadas, pontes, piquenique, playground e outras atividades gratuitas. Apenas a tirolesa e o pedalinho têm custo à parte. O parque situado na Av. José Pavan, s/nº, no Jardim Santa Cecília, na cidade de Araras, funciona das 7h às 19h todos os dias com entrada gratuita, informações pelo telefone 19 3551-1268.

Agora, se a opção for refrescar, em Ipeúna tem o Parque Ecológico Henrique Barbeta. O parque foi inaugurado em março de 2000 e recebeu o nome de Henrique Barbeta em alusão ao antigo proprietário. Desde então, o Parque recebe centenas de moradores da cidade e turistas que buscam em Ipeúna a tranquilidade de um lugar que sabe preservar os recursos naturais existentes. O local oferece ainda quiosque para churrasco, sanitários, local coberto para eventos, uma pequena praia de areia branca, uma represa para pesca e ainda um vasto gramado para a prática de esportes coletivos, ideal para quem quer passar horas agradáveis na companhia de familiares e de amigos. Aberto diariamente das 8h às 17h, o parque é localizado a 800 metros do centro da cidade, basta ficar atento às placas de sinalização existentes desde a entrada da cidade.

Os parques ecológicos são unidades de conservação com vegetação e fauna sensíveis. Por isso, o respeito a normas de conduta por parte dos visitantes é uma forma de garantir o uso da área sem prejuízos à biodiversidade.