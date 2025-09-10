Rio Claro se prepara para receber um projeto inédito no cenário esportivo brasileiro: a chegada da Hellas Verona Academy, escola oficial do tradicional clube da primeira divisão do futebol italiano. O lançamento acontece em parceria com o empresário rio-clarense Danilo Joanoni, fundador do centro de treinamento On Futness, que trouxe a iniciativa para o Brasil e escolheu sua cidade natal como ponto de partida.

Mais do que ensinar a prática do futebol, a proposta aposta em uma formação completa para crianças e jovens, unindo a disciplina e a tática do futebol europeu à criatividade e à técnica do estilo brasileiro.

“Nosso objetivo é abrir portas para o mercado italiano a futuros talentos e promover um verdadeiro intercâmbio cultural. Rio Claro tem uma forte ligação com a comunidade italiana, e esse projeto reforça ainda mais esses laços”, afirma Joanoni.

A Hellas Verona Academy promete oferecer treinamentos de alto nível, mas também trabalhar valores que vão além das quatro linhas, como respeito, disciplina e trabalho em equipe — fundamentos que norteiam o futebol europeu.

Em breve, serão divulgados detalhes sobre inscrições, locais de treinamento e calendário das atividades.