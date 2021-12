Papai Noel chega a Rio Claro nesse domingo (12), com grande festa no Lago Azul. Um dos momentos mais esperados na programação natalina da cidade, o evento será uma tarde de diversão para toda a família, com brinquedos, algodão-doce, pipoca e sorvete. “Estamos preparando com carinho momentos de muita alegria e convidamos todos a participarem com familiares e amigos desse dia especial”, comenta Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

O evento é organizado pela prefeitura, por intermédio do FSS, em parceria com Bocão Shopping dos Pisos e as atividades serão realizadas das 14 às 18 horas. A tarde também terá música ao vivo com o Projeto Quatro e Meia.

A programação natalina de Rio Claro tem várias atrações que prosseguem até o final deste mês, com atividades para todos os gostos. São opções de lazer e cultura, a maioria gratuita, que levam o clima de Natal para a família rio-clarense neste final de ano. O calendário é organizado pela prefeitura e os eventos são realizados pelo município e por diversas entidades e artistas.

Calendário

Até dia 30 (quinta-feira) – Presépios do Brasil e do mundo: um olhar para a globalização. Claretiano – Colégio e Centro Universitário (Avenida Santo Antônio Maria Claret com Avenida Cidade Claret, 1724).

Dia 10 (sexta-feira), 19h – Cantata de Natal. CEU Mãe Preta (Avenida 1-MP, 159).

Dia 11 (sábado), 19h – Festival da canção Studio Vox. Museu Amador Bueno da Veiga (Avenida 2 com Rua 7, 572). Com cobrança de ingresso.

Dia 12 (domingo), 16h30 – Projeto Quatro e Meia. Lago Azul.

Dia 12 (domingo), 14 às 18h – Chegada do Papai Noel. Lago Azul.

Dia 14 (terça-feira), 19h – Orquestra Sinfônica e Coral. Grêmio da Cia Paulista (Rua 9, 1569, Santana). Entrada, 1 quilo de alimento.

Dia 15 (quarta-feira), 19h30 – Natal Luzes com Orquestra Sinfônica. Caprem House (Rua 9, 340, Cidade Jardim).

Dia 16 (quinta-feira), 16h – Inauguração do Espaço Pet. Lago Azul.

Dia 17 (sexta-feira), 19h – Cantata de Natal. Jardim Público.

Dia 22 (quarta-feira), 19h – Festival de música erudita com temas natalinos. Museu Amador Bueno da Veiga (Avenida 2 com Rua 7, 572).

Dia 23 (quinta-feira), 19h – Orquestra Filarmônica. Igreja Matriz de São João Batista (Rua 6 entre as avenidas 3 e 5, Centro).

Dia 23 (quinta-feira), 18h – Festival de música no Jardim Público.