O restaurante Bom Prato Rio Claro registrou um aumento de 61% na procura por refeições quando comparado ao ano de 2019, período pré-pandemia de Covid-19, com o ano de 2021. Em 2019 foram servidas 388.377 refeições contra 627.197 refeições em 2021.

Com o surgimento da pandemia, mais pessoas ficaram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por conta disso a Coordenadoria de Segurança Alimentar, responsável pelo Programa Bom Prato, aumentou os serviços na unidade de Rio Claro: começou a oferecer as refeições de jantar e abrir aos finais de semana.

Após a implantação dessa medida, houve um aumento de 44% no consumo de refeições no 1º trimestre de 2022 quando se compara ao mesmo período de 2019. No período foram 132.043 refeições neste ano, e 91.237 refeições no 1º trimestre de 2019. Em todas as 61 unidades do Programa Bom Prato houve aumento de 60% na produção de refeições durante a crise sanitária mundial.

Para o público geral, as duas principais refeições do dia servidas pelo Programa Bom Prato, almoço e jantar, custam R$ 1,00, são compostas por arroz, feijão, prato principal, guarnição e sobremesa (geralmente uma fruta da época) e têm em média 1.200 calorias cada. O café da manhã, por sua vez, custa R$ 0,50 ao usuário, e serve café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação.

“Uma comida feita com carinho, muito saborosa e que sem dúvida fez a diferença para mim e para a minha esposa. Somos idosos, o dinheiro mal tem dado para contas e remédios e agradecemos todos os dias por esta refeição”, cita Orlando Ferreira que é frequentador assíduo do restaurante localizado na Rua 1 entre as avenidas 8 e 10.

Novas unidades

A SEDS irá iniciar a implantação de 12 novas unidades do Bom Prato. Todas deverão contar com ar condicionado climatizado. Isso irá permitir mais conforto à população além de deixar mais agradável o tempo que passam nas unidades do Bom Prato realizando as refeições.

O investimento da Secretaria de Desenvolvimento Social será de R$ 12.000.000,00 – ou seja, R$ 1.000.000,00 por unidade. Esses recursos são destinados a adequações desses locais, como por exemplo: novas caldeiras, fornos e utensílios em geral.

Sobre o Programa

Do total das 60 unidades, são 22 delas localizadas na capital, 12 na Grande São Paulo, 8 no litoral e 18 no interior. Todos os restaurantes populares funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h para o café da manhã, com o almoço a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e 11h para o público em geral. O jantar é a partir das 17h.

Algumas unidades abrem também aos sábados como o restaurante de Rio Claro.