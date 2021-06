O munícipe rio-clarense percebeu e os dados do Centro de Análise e Planejamento Ambiental (Ceapla) confirmam: Rio Claro já registra o ano mais seco desde o início da série histórica, que começou a ser medida no ano de 1994. Os índices registrados pela Unidade Auxiliar do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da Unesp Rio Claro apontam que até o mês de maio de 2021 foram apenas 595,5 milímetros de chuva no município, menos da metade em comparação com o ano passado, que durante todo o período registrou 1.204,6 milímetros. O último ano mais seco da série foi em 2014, com 890,9mm.

Segundo o Ceapla, este outono – que termina no próximo dia 21 de junho – também já é o mais seco da série histórica. São apenas 38,4mm de chuva registrados no período que antecede o inverno em Rio Claro. A última vez em que o outono foi mais seco ocorreu no ano de 2018, com 74,9mm de chuva, em 2014 com 104,7mm e em 2009, com 106,9mm. Em 2016 o outono foi o mais chuvoso da história, com expressivos 400,9mm registrados no município.

Se os números não melhorarem até o fim da estação, o outono de 2021 ficará marcado pelo tempo seco. Há uma previsão para que, a partir desta semana, chuvas voltem a ser registradas. Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas – IPMet da Unesp de Bauru, na quarta-feira (9) há possibilidade de chuva em Rio Claro.

Os dados apontam ainda que os cinco primeiros meses deste ano também registraram chuvas abaixo da média esperada para cada mês. Em janeiro, a média aguardada era de 289,7mm, mas caíram 250,8mm. Em fevereiro, esperavam-se 217,3mm, mas foram registrados em Rio Claro 198,9mm. No mês seguinte, em março, a média seria de 149,5mm, mas a chuva foi de 105,3mm no período. Em abril, dos 78,6mm esperados registraram-se apenas 11,6mm na cidade. E em maio, de 60,9mm aguardados, a chuva registrada em todo mês foi de apenas 28,9mm.

Entenda

De acordo com o técnico da unidade, Carlo Burigo, há uma explicação para esse período seco. “Tiveram poucas passagens de frentes frias sobre o continente. Essa falta de chuva está em geral no Brasil, não só em nossa região, devido a isso. As frentes frias estão passando mais pelo litoral e trazem pouca chuva para o Estado. A massa de ar seco está muito forte e não deixa que a frente fria passe pelo continente”, comenta.