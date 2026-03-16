SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cerimônia do 98º Academy Awards, o Oscar, acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, com chances de o Brasil e “O Agente Secreto” serem premiados. “Valor Sentimental” já superou o longa de Kleber Mendonça Filho na categoria de melhor filme internacional.
Transmitida a partir das 21h do horário de Brasília, a festa hollywoodiana ganha comentários da Folha, num vídeo ao vivo no YouTube e Instagram do jornal, com Zeca Camargo e convidados.
O discurso de abertura de Conan O’Brien foi recheado de alfinetadas políticas ao governo de Donald Trump, ainda que de forma sutil. “São tempos caóticos e assombrosos”, concluiu ele, no fim de seu monólogo.
O ator Michael B. Jordan superou Wagner Moura e foi coroado melhor ator, enquanto Jessie Buckley levou a estatueta de melhor atriz. “Uma Batalha Após a Outra” superou “O Agente Secreto” em direção de elenco e levou o Oscar na nova categoria da premiação. Paul Thomas Anderson ainda venceu as estatuetas de roteiro adaptado e direção.
“Guerreiras do K-Pop” triunfou como melhor animação e também levou a estatueta de melhor canção, com “Golden”.
Já “Pecadores” levou o Oscar de melhor fotografia, categoria na qual competia o brasileiro Adolpho Veloso por seu trabalho em “Sonhos de Trem”.
“Frankenstein”, adaptação do clássico literário de Guillermo Del Toro, triunfou nas categorias de cabelo e maquiagem, figurino e direção de arte.
O país ainda pode levar o troféu de fotografica com Adolpho Veloso, que concorre pelo seu trabalho no filme americano “Sonhos de Trem”.
Entre as categorias principais, o prêmio de melhor ator, com Moura no páreo, será a 22ª estatueta da noite, a antepenúltima, prevista para 23h08. Já o prêmio de melhor filme será o 24º, fechando a noite às 23h24.
Confira, abaixo, todos os indicados e os vencedores, em destaque, conforme eles são anunciados.
Melhor filme
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet – A Vida Antes de Hamlet”
“Uma Batalha Após a Outra”
“Marty Supreme”
“O Agente Secreto”
“Valor Sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de Trem”
Ator
Timothée Chalamet, de “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, de “Uma Batalha Após a Outra”
Ethan Hawke, de “Blue Moon”
Michael B. Jordan, de “Pecadores”
Wagner Moura, de “O Agente Secreto”
Atriz
Jessie Buckley, de “Hamnet”
Rose Byrne, de “Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria”
Kate Hudson “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, de “Bugonia”
Direção
Paul Thomas Anderson, por “Uma Batalha Após a Outra”
Ryan Coogler, por “Pecadores”
Joachim Trier, por “Valor Sentimental”
Chloé Zhao, por “Hamnet”
Josh Safdie “Marty Supreme”
Ator coadjuvante
Benicio Del Toro, de “Uma Batalha Após a Outra”
Jacob Elordi, de “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Pecadores”
Sean Penn, de “Uma Batalha Após a Outra”
Stellan Skarsgård, de “Valor Sentimental”
Atriz coadjuvante
Elle Fanning “Valor Sentimental”
Inga Ibsdotter Lilleaas, de “Valor Sentimental”
Amy Madigan, “A Hora do Mal”
Wunmi Mosaku, “Pecadores”
Teyana Taylor, “Uma Batalha Após a Outra”
Roteiro
“Blue Moon”
“Foi Apenas Um Acidente”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Pecadores”
Roteiro adaptado
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Uma Batalha Após a Outra”
“Sonhos de Trem”
Cabelo e maquiagem
“Frankenstein”
“Kokuho”
“Pecadores”
“Coração de Lutador”
“A Meia-irmã Feia”
Filme internacional
“Foi Apenas um Acidente” (França)
“O Agente Secreto” (Brasil)
“Valor Sentimental” (Noruega)
“Sirât” (Espanha)
“A Voz de Hind Rajab” (Tunísia)
Documentário
“The Alabama Solution”
“Come See Me in the Good Light”
“Cutting Through Rocks”
“Mr. Nobody Against Putin”
“A Vizinha Perfeita”
Animação
“Arco”
“Elio”
“Guerreiras do K-pop”
“A Pequena Amélie”
“Zootopia 2”
Som
“F1”
“Frankenstein”
“Uma Batalha Após a Outra”
“Pecadores”
“Sirât”
Montagem
“F1”
“Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra”
“Pecadores”
“Valor Sentimental”
Efeitos especiais
“Avatar: Fogo e Cinzas”
“F1”
“Jurassic World: Recomeço”
“The Lost Bus”
“Pecadores”
Fotografia
“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra”
“Pecadores”
“Sonhos de Trem”
Figurino
“Avatar: Fogo e Cinzas”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Pecadores”
Direção de elenco
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra”
“O Agente Secreto”
“Pecadores”
Direção de arte
“Frankenstein”
“Hamnet”
Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra”
“Pecadores”
Trilha sonora
“Frankenstein”
“Bugonia”
“Hamnet”
“Uma Batalha Após a Outra”
“Pecadores”
Curta-metragem
“Butchers Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
Curta-metragem em animação
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”
Documentário em curta-metragem
“All the Empty Rooms”
“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: ‘Were and Are Gone'”
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”
Canção original
“Dear Me”, de “Diane Warren: Relentless”
“Golden”, de “Guerreiras do K-pop”
“I Lied to You”, de “Pecadores”
“Sweet Dreams of Joy”, de “Viva Verdi!”
“Sonhos de Trem”, de “Sonhos de Trem”