O Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, no bairro Vila Operária, em Rio Claro, recebe na segunda-feira (20), a partir das 20h, o concerto “Doce Infância – Entre brinquedos, cirandas e sonhos”, realizado pela Orquestra Sinfônica de Rio Claro, em parceria com o Instituto Raimondi.

O evento terá uma presença para lá de especial, a talentosa pianista Amelie Uchôa (@amelie_leilauc), de apenas oito anos, que vem diretamente de Fortaleza, no Ceará, para sua estreia com a orquestra, interpretando o Divertimento em Dó maior para piano e orquestra, de J. Haydn.

Do mesmo compositor, serão apresentadas também a encantadora Sinfonia dos Brinquedos, e o Coro da OSRC trará à cena cantigas e cirandas brasileiras, despertando lembranças, sorrisos e o som doce da infância de cada um.

A regência será do maestro André Müzel, que convida o público a reviver as memórias e emoções da infância através da música nesta noite que promete ser mágica.

ENTRADA

Para entrar, a organização pede um quilo de alimento não perecível, que posteriormente será encaminhado a quem precisa.