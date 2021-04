Diversas melhorias no asfalto são executadas pela prefeitura, inclusive durante feriados.

Ruas e Avenidas de vários bairros de Rio Claro continuam sendo melhoradas pela prefeitura com o contínuo trabalho de tapa-buracos e outros serviços. Nesta semana as equipes de tapa-buracos executaram o serviço em diversas vias do município, com melhorias no asfalto em vários trechos da Rua 14, na região da Avenida Visconde do Rio Claro até a Avenida 66 JCA, no bairro Jardim Cidade Azul.

Também foram feitas intervenções nas Avenidas José Felicio Castelano, Ápia e Marginal; no Jardim Novo I, e Avenida Pennawalt, no Distrito Industrial. Vários trechos da Rua 9 e da Estrada de Jacutinga, além de ruas e avenidas dos bairros Consolação, Jardim das Palmeiras, Jardim Esmeralda e Bairro do Estádio foram atendidos.

A Secretaria Municipal de Obras também fez serviços de recapeamento, inclusive no feriado de quarta-feira (21), totalizando aproximadamente 420 metros, sendo 160 metros nas Ruas 7 e 8 no bairro Vila Verde; outros 140 metros na Avenida 13 JP com as Ruas 10 e 11 JP e parte da Estrada dos Costas, no bairro Jardim das Palmeiras, e cerca de 115 metros na rotatória da Rua 14 com a Avenida 40.

Também tem feito fechamento e nivelamento de valetas profundas. Nesta semana, este serviço foi realizado em outra valeta na Rua 6 com a Avenida 6, no Centro.

Além destes serviços, as equipes têm feito construções de canaletas de concreto para escoamento de água, melhorias em vias não pavimentadas e reparos e reformas em pontes de madeira da cidade, como a realizada nesta semana no bairro rural de Itapé. Na ocasião foi feita a substituição do madeiramento do tablado da ponte, que estava totalmente danificado, por tubos de concreto de 1,20 de diâmetro.