Nesta quarta-feira (17), foram dados cumprimentos a nove mandados de busca e apreensão e a oito mandados de prisão preventiva, decorrentes da Operação Oposição, na cidade de Rio Claro. Segundo as investigações, formou-se no município uma organização criminosa que se vangloriava por ser oposição ao PCC – Primeiro Comando da Capital, originando verdadeira guerra entre criminosos no município. Tal como ocorre na organização criminosa mais conhecida do País, os membros do grupo criminoso de Rio Claro, alvo da Operação Oposição, tinham acesso a armamento de grosso calibre, munições, coletes balísticos e, como não poderia deixar de ser, vasta movimentação financeira proveniente do tráfico de drogas.

Além da denúncia recebida contra os oito integrantes, foi deferido pedido de sequestro de bens no valor de R$ 12.586.000,00. Durante os trabalhos no dia de hoje, foi apreendido quantia em espécie, celulares, armas e munições, bem como foi positivo o cumprimento de cinco mandados de prisão, estando três dos denunciados foragidos, dentre os quais o líder da organização criminosa, que logrou escapar por um buraco no muro existente na mansão em que morava, num loteamento fechado na cidade de Ipeúna.