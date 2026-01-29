Viaturas da Polícia Militar mobilizadas durante a Operação Keravnos nesta manhã; ação conjunta com o Gaeco cumpre mandados em Rio Claro e região para desarticular organizações criminosas. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Operação Keravnos cumpre mandados contra organizações criminosas ligadas a crimes ultraviolentos em Rio Claro, Piracicaba, Limeira e outras cidades da região

A Operação Keravnos foi deflagrada pela Polícia Militar e pelo Ministério Público (Gaeco) para enfrentar organizações criminosas na região do CPI-9. A ação foca em indivíduos envolvidos em atividades ilícitas e crimes ultraviolentos.

As equipes cumprem 25 mandados de busca e apreensão em Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Americana e Hortolândia. O objetivo principal é localizar armas, drogas e documentos para fortalecer as investigações em curso.

Detalhes das prisões e apreensões

Até o momento, a operação resultou na prisão de três homens em diferentes cidades da região. Em Hortolândia, um homem foi detido com uma arma, dinheiro, documentos e aparelhos celulares.

Já em Ipeúna, outro indivíduo do sexo masculino foi preso portando arma, dinheiro e celulares. Em Limeira, um terceiro homem foi detido com drogas, dinheiro e aparelhos de telefone celular.

Um quarto investigado, também em Limeira, não foi localizado pelas equipes até o fechamento desta atualização. No local, os policiais apreenderam uma arma, um simulacro e dinheiro.

Efetivo da Operação Keravnos

A mobilização conta com um efetivo robusto para garantir a segurança e a eficácia das buscas. No total, 143 policiais militares atuam no policiamento ostensivo, com o apoio de 40 viaturas de quatro rodas e 8 motocicletas.

Além do efetivo ostensivo, a operação dispõe de 25 agentes do Sipom e 10 viaturas adicionais. Esta iniciativa reforça a atuação coordenada das instituições para a redução da criminalidade e o controle da violência no Estado.

A Operação Keravnos encontra-se em andamento. Novas informações serão publicadas pelo Jornal Cidade assim que forem notificadas oficialmente pelas autoridades competentes.