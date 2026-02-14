Na noite dessa sexta-feira (13), dois homens foram presos por tráfico de drogas durante a Operação Impacto, na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, na altura do quilômetro 181, próximo à praça de pedágio. Segundo a Polícia Militar, a equipe do Policiamento Rodoviário realizava fiscalização de rotina quando abordou um veículo que seguia no sentido sul. Durante a entrevista, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a viagem, o que despertou suspeita. Na vistoria, os policiais localizaram, no assoalho do lado do passageiro, uma sacola contendo cinco tijolos de entorpecentes, sendo um de cocaína e quatro de crack, além de aproximadamente R$ 800 em dinheiro e dois celulares. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O veículo foi apreendido e levado ao pátio.

Ainda no âmbito da Operação Impacto Contra o Tráfico, a Polícia Militar realizou ação no bairro Jardim Nações II. Ao perceberem a chegada das viaturas, cinco pessoas tentaram fugir e chegaram a acessar um apartamento pela janela. Dois adolescentes foram detidos e outros três conseguiram escapar. No interior do imóvel, os policiais apreenderam mais de meio quilo de entorpecentes, dinheiro em espécie e dois celulares. Com um dos menores havia também uma porção de maconha. O caso foi registrado no Plantão Policial como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os responsáveis foram acionados e os adolescentes liberados após depoimento, enquanto o material permaneceu à disposição da Justiça.