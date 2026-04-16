Ação integrada entre as polícias Civil e Militar cumpre 40 mandados contra associação criminosa que simulava roubos para obter estornos de PIX

Em uma ação integrada nesta quinta-feira (16), a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagraram uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias. Com o apoio do GAECO de Piracicaba, as equipes cumprem 40 mandados de busca e apreensão em cidades como Rio Claro, Araras, Limeira, Leme, Pirassununga, Americana e Campinas, expedidos pelo Juízo das Garantias de Piracicaba.

A investigação revelou que o esquema criminoso consistia no registro de ocorrências policiais falsas, especialmente de roubos que não ocorreram. Após a lavratura do boletim de ocorrência fraudulento, os investigados contestavam transferências via PIX junto às instituições bancárias, visando obter o estorno indevido dos valores.

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Impacto nos índices criminais da região

Além do estelionato, os envolvidos responderão por falsa comunicação de crime. As autoridades destacam que essas denúncias caluniosas geram um aumento artificial nos índices de roubo da região, prejudicando diretamente o planejamento operacional da Polícia Militar.

A distorção na análise criminal faz com que o policiamento ostensivo seja direcionado para locais onde os delitos não aconteceram, retirando o efetivo de áreas que realmente necessitam de segurança. As forças de segurança reforçam que registrar ocorrências falsas é crime e compromete a eficiência do serviço público e a aplicação dos recursos policiais.