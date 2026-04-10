Equipes estiveram em pontos estratégicos da cidade e objetivo foi contribuir para a redução dos indicadores criminais

Ação integrada entre diferentes batalhões da PM teve como foco o combate à criminalidade e a fiscalização de motocicletas no município

A Polícia Militar realizou, na última quinta-feira (9), a Operação Cavalo de Aço em Rio Claro. A iniciativa consistiu em uma ação de reforço ao policiamento ostensivo com foco direto na segurança pública e no combate à criminalidade, dando atenção especial aos crimes praticados com o uso de motocicletas em diversos bairros da cidade.

A mobilização teve início às 14h, com a revista à tropa na sede do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). A estratégia contou com a participação conjunta de policiais militares vindos do 10º, 19º, 36º e 48º BPM/I, além do efetivo local do 37º BPM/I, somando forças para uma atuação abrangente.

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Saturação e fiscalização de trânsito em Rio Claro

O efetivo realizou a saturação em pontos estratégicos do município para reduzir os indicadores criminais. Além do patrulhamento, a Operação Cavalo de Aço promoveu ações de fiscalização de trânsito para coibir a condução de veículos sob efeito de álcool e outras irregularidades, buscando ampliar a sensação de segurança dos moradores.

A ação integra as estratégias de segurança pública do Comando de Policiamento do Interior (CPI-9), sob a liderança do Coronel PM Sabino. Segundo o comando, a integração entre diferentes batalhões possibilita uma resposta mais eficiente na prevenção de crimes e na manutenção da ordem pública em toda a região de Rio Claro.

O Coronel PM Sabino ressalta que a colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso das ações. Informações sobre atividades suspeitas podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou pelo Disque-Denúncia 181.